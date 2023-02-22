«Краснодару» — 15 лет. Чего достиг клуб Галицкого за такой немалый срок?

Ровно 15 лет назад Сергей Галицкий зарегистрировал собственный футбольный клуб. Прошло всего два месяца, и команда уже выступала в 1/512 Кубка России и Втором дивизионе. Сегодня же клуб входит в число топовых команд России, а до недавнего времени был постоянным участником еврокубков. Единственное, чего пока нет – трофеев. Но сегодня отличный повод вспомнить главные события в истории клуба.

– Дебютный официальный матч «Краснодар» сыграл 12 апреля в Таганроге с «Никой» вничью 0:0. Официальная победа – спустя четыре дня в Кубке России над «Жемчужиной Сочи» (1:0). Первый футболист, забивший гол за команду – Денис Дорожкин.

– В сезоне 2008 года команда заняла третье место в ПФЛ. По ходу сменив главного тренера – Владимир Волчек ушёл через несколько месяцев после старта работы, но остался в истории как первый. Вместо него работу получил Нурбий Хакунов, который и закончил первенство.

Владимир Волчек Фото: РИА Новости

– «Краснодар» ни разу не повышался в классе по спортивному принципу. В Первом дивизионе команда оказалась уже на второй год существования, так как из-за финансовых проблем от участия отказались несколько клубов. А в 2011-м (на четвёртый год и после трёх полных сезонов) «быки» взлетели в РПЛ. Из-за «Сатурна», у которого закончились деньги.

– Первый тренер, проработавший больше одного года – Славолюб Муслин. Он пришёл, когда команда была ещё в Первой лиге, и был уволен только летом 2013-го.

– В 2011-м состоялось первое краснодарское дерби на уровне РПЛ с «Кубанью». «Краснодар» победил 1:0 благодаря голу Николы Дринчича.

Никола Дринчич Фото: РИА Новости

– Олег Кононов – первый тренер, выведший «Краснодар» в еврокубки – Лигу Европы. Параллельно при нём команда впервые дошла до финала Кубка России, где уступила «Ростову». А ещё в сезоне-2014/2015 команда завоевала первые бронзовые медали в своей истории. После третье место команда займёт ещё дважды.

– В 2016-м «Краснодар» впервые сыграл в плей-офф еврокубка. Но уступил в 1/16 финала Лиги Европы «Спарте». Хотя до этого в группе обошёл дортмундскую «Боруссию».

– 9 октября 2016-го матчем сборных России и Коста-Рики был открыт стадион «Краснодара». 20 октября команда сыграла там первый официальный матч – с «Шальке» в Лиге Европы.

Стадион «Краснодара» на матче сборной России Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

– В сезоне-2018/2019 уже под руководством Мурада Мусаева команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где до последнего боролась с «Валенсией» за четвертьфинал. Но оказаться там впервые в истории не получилось из-за гола за 30 секунд до конца матча.

– 7 февраля 2018-го «Краснодар» собрал 32 тысячи болельщиков на матч в Юношеской лиге УЕФА с «Реалом». Выглядело очень солидно.

– Сентябрь 2020-го – победа в двухматчевом квалификационном противостоянии над ПАОКом и выход в групповой этап Лиги чемпионов. Исторический. Итог – третье место и евровесна в Лиге Европы.

– 15 мая 2022-го – 11 воспитанников в основном составе «Краснодара» – та самая цель, которую ставил Галицкий в первые годы после основания. И победа – над «Локомотивом».

Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– 2023 –?