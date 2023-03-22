Билялетдинов: хотелось посмотреть на Миранчука и Головина в сборной. Соскучились по ним

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, может ли отсутствие некоторых игроков из-за травм сказаться на игре сборной России в товарищеских встречах с Ираном и Ираком.
«Посмотрим, насколько серьёзны потери Джикии и Дивеева в защите, а также «легионеров». Замену найти можно, но хотелось посмотреть на Миранчука и Головина в сборной России. Все по ним соскучились.
Мне важен результат в матчах с Ираном и Ираком. Не знаю, кому как, а мне важен. Мы уже сыграли матчи в конце прошлого года, когда говорили, что это неважно. Теперь я хочу посмотреть на результат», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
Матч России с Ираном состоится в Тегеране завтра, 23 марта, начало — в 20:00 мск. Встреча с Ираком пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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