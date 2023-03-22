«Барселона» форсировала лечение Педри перед «эль класико», что привело к рецидиву травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри, который в данный момент продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2), отсутствует на протяжении длительного времени во многом из-за решений тренерского штаба. Как сообщает Relevo, игрока готовили к выходу в стартовом составе на матч 26-го тура с «Реалом» (2:1), однако клуб своими действиями только усугубил травму игрока.

В клубе признают, что им не хватало осторожности в восстановительном процессе хавбека, хотя в то же время отмечают, что был прогресс в его лечении. Теперь дата возвращения футболиста остаётся неизвестной. С большой долей вероятности футболист пропустит ответный матч с «Реалом» в рамках полуфинала Кубка Испании.

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