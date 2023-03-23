Экс-форвард сборной Бразилии и киевского «Динамо» Фелипе подписал контракт с «Торпедо»
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Официальный телеграм-канал «Торпедо» сообщил о переходе в клуб бразильского нападающего Андре Фелипе.
Отмечается, что 32-летний форвард будет выступать за москвичей под 21-м номером. Срок действия контракта Фелипе с «Торпедо» не сообщается.
Ранее бразилец выступал за киевское «Динамо», «Сантос», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Гремио», французский «Бордо», португальский «Спортинг» и турецкий «Газиантеп». Также на его счету четыре матча за сборную Бразилии в 2010 и 2011 году. Всего за карьеру Фелипе провёл 365 матчей, забил 92 мяча и отдал 22 голевые передачи.
Напомним, «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров. В следующем матче автозаводцы сыграют в гостях с «Ростовом» (2 апреля).
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