Тикнизян: наверное, главный тренер сборной России не рассчитывает на меня

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался на тему того, что его не вызывали в сборную России. Напомним, недавно стало известно, что Тикнизян получил паспорт Армении и будет выступать за национальную команду этой страны.
«Почему меня игнорировали в сборной России? Наверное, главный тренер сборной России не рассчитывает на меня, но это абсолютно нормально. Я никогда в футбольной карьере не обвинял ни одного из тренеров в том, что не играю. У каждого своё видение. Тренер может считать футболиста просто неподходящим под свою модель игры. Я не знаю конкретной причины, но вполне возможно, что так и есть. Как я уже сказал, у меня нет никакой обиды и злости.
Могу только рассуждать так: если меня не вызвали в сборную России, значит, я не достиг уровня национальной команды. Но я и не говорю, что уровень Армении в разы ниже, чем у России. Просто сборная Армении верит в меня, поэтому я получил вызов», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.
23-летний футболист уже был вызван в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции, который пройдёт 25 марта.
- 23 марта 2023
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