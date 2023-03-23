УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков из-за дела Негрейры

«Барселона» из-за скандала, связанного с возможной коррупцией при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре, может быть отстранена УЕФА от еврокубков на один сезон, сообщает El Confidencial.
Как отмечается в дисциплинарном регламенте организации, клубы не могут использовать незаконные методы для влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. Если команды нарушают правило, то их могут отстранить от участия в еврокубках на один сезон, за очень серьёзные нарушения — на три года. Решение по вопросу примут в июне.
Напомним, «Барса» отмечала, что выплаты Негрейре осуществлялись за исполнение консультационных услуг. Однако обвинители заявляют, что «Барселона» подкупала экс-рефери, чтобы обеспечить клубу нужное судейство.
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты:
- 23 марта 2023
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:16
-
11:11
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:15