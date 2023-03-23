УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков из-за дела Негрейры

«Барселона» из-за скандала, связанного с возможной коррупцией при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре, может быть отстранена УЕФА от еврокубков на один сезон, сообщает El Confidencial.

Как отмечается в дисциплинарном регламенте организации, клубы не могут использовать незаконные методы для влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. Если команды нарушают правило, то их могут отстранить от участия в еврокубках на один сезон, за очень серьёзные нарушения — на три года. Решение по вопросу примут в июне.

Напомним, «Барса» отмечала, что выплаты Негрейре осуществлялись за исполнение консультационных услуг. Однако обвинители заявляют, что «Барселона» подкупала экс-рефери, чтобы обеспечить клубу нужное судейство.

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