Тихий: Гогниев облил грязью и даже не извинился. Это была провокация с его стороны

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался по поводу конфликта с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Напомним, накануне в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. При этом ранее тренер отстранил этих двух игроков от занятий с командой без объяснения причины.

«Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать, с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажёрном зале, зашёл главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку он сам же и назначал тренировку.

Общался ли с Гогниевым после этой ситуации? Нет. Не то чтобы он не извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — и какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.

При Гогниеве моего возвращения в состав ожидать не стоит? Вы сами всё понимаете. О чём тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью», — приводит слова Тихого Metaratings.