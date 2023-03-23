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Непомнящий — о техническом поражении «Пари НН»: всегда приходится платить за ошибки!

Непомнящий — о техническом поражении «Пари НН»: всегда приходится платить за ошибки!
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о присуждении «Пари Нижнему Новгороду» технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Напомним, нижегородцы выпустили на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию.

«За ошибки всегда приходится платить! Кем бы ты ни был. «Пари НН» ошибся и сразу получил наказание. Такова футбольная жизнь, ничего не поделаешь. В данной ситуации сыграл человеческий фактор. Это ещё раз говорит нам о том, что свою работу каждому человеку в клубе нужно делать качественно. В таком случае никаких проблем не будет. Это уже не первая такая ошибка у нас в России. Нужно учиться на этих ситуациях и делать выводы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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