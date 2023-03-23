Андрей Мостовой рассказал о съёмках в сериале «Содержанки»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об актёрском опыте. Футболист сыграл роль в четвёртом сезоне сериала «Содержанки».
«Да, пока у меня была эпизодическая роль, как маленькое хобби интересно было бы попробовать что-то большее. Но на первом месте всегда будет футбол. В шутку можно в «Википедии» написать, что я футболист-актёр. Хотя на киносервисах видел уже свою страничку.
Меня уже показывали? Да, я в самой первой серии был. В двух моментах мелькнул. И будет ещё один эпизод, который мы снимали на стадионе. Я там буду в нашей раздевалке. Должен был ещё в одной сцене сняться, но не получилось. Съёмочный день затянулся. И ближе к полуночи мне пришлось покинуть площадку: с утра надо было ехать на тренировку.
Где платят больше — за съёмочный день в «Содержанках» или за тренировочный день в «Зените»? А за сериал я особо ничего не получил. Дали, конечно, какие-то деньги, но так, в магазин один раз сходить», — приводит слова Мостового Sport24.
- 23 марта 2023
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