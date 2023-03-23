«Я не скучаю». Жерар Пике — о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих эмоциях после завершения профессиональной игровой карьеры, признавшись, что испытывает странные чувства и ему кажется, что он начал жить совершенно иной жизнью.

«Я не скучаю по этому. Это очень странное чувство. Как будто прошла целая жизнь, а я теперь живу совершенно другой», — приводит слова Пике «твиттер» Som I Serem FCB.

Напомним, многолетний лидер «Барселоны» и сборной Испании завершил карьеру в текущем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче:

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