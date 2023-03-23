Хлусевич поделился ожиданиями от матча с Ираном

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с Ираном, который пройдёт сегодня, 23 марта.

«Иран – одна из самых сильных азиатских сборных, постоянный участник чемпионатов мира. Я, кстати, смотрел все матчи Ирана на ЧМ-2022. Англия, конечно, выглядела сильнее, но при этом у иранцев было очень много голевых моментов. У Уэльса Иран выиграл, а с США, даже несмотря на поражение, выдал очень сильный матч. В составе иранцев есть очень сильные легионеры.

Конечно же, выделяется нападающий Мехди Тареми из «Порту» – не случайно его трансферная стоимость составляет около € 20 млн. Нельзя не вспомнить хорошо нам знакомого Сердара Азмуна, но, насколько я знаю, он с нами не сыграет. В общем, Иран – очень сильная сборная, будет интересный спарринг», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.