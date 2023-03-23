Агент защитника «Интера» Стефана де Врея рассказал о будущем игрока в миланском клубе

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нидерландского защитника миланского «Интера» Стефана де Врея, рассказал о будущем игрока в итальянском клубе, подтвердив предложение от «нерадзурри» на два года.
«Интер» сделал нам очень хорошее предложение о продлении контракта ещё на два года, мы удовлетворены данным предложением, но мы также хотим рассмотреть и другие варианты и понять, есть ли возможность попробовать что-то новое за границей», — приводит слова Пасторелло журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Контракт 31-летнего де Врея с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Нидерландский защитник сыграл за миланцев 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.
Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту:
- 23 марта 2023
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