Агент защитника «Интера» Стефана де Врея рассказал о будущем игрока в миланском клубе

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нидерландского защитника миланского «Интера» Стефана де Врея, рассказал о будущем игрока в итальянском клубе, подтвердив предложение от «нерадзурри» на два года.

«Интер» сделал нам очень хорошее предложение о продлении контракта ещё на два года, мы удовлетворены данным предложением, но мы также хотим рассмотреть и другие варианты и понять, есть ли возможность попробовать что-то новое за границей», — приводит слова Пасторелло журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Контракт 31-летнего де Врея с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Нидерландский защитник сыграл за миланцев 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

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