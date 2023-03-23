Нигматуллин: матч с Ираном идёт в актив сборной России. Было важно именно не проиграть
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал результат товарищеского матча между национальной командой России и сборной Ирана. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.
«Честно, смотрел игру только краем глаза. Этот матч точно идёт в актив сборной России. Да, преимущество Ирана по ходу матча было заметно, они нанесли больше ударов по нашим воротам. Было важно именно не проиграть. Ничья — хороший результат для нашей сборной! Самое главное, что получили игровую практику.
Поздравляю сборную России с возвращением матчей, пусть не с официальным, но довольно серьёзным», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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