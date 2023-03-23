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Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года с Италией (2:0, идёт первый тайм). Данный гол стал для форварда 54-м в составе английской национальной команды, что позволило ему стать её лучшим бомбардиром в истории. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Кейн обошёл в списке лучших бомбардиров легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» и ливерпульского «Эвертона» Уэйна Руни, на счету которого 53 забитых мяча.

29-летний Кейн проводит свой 81-й матч за сборную Англии. В них нападающий лондонского «Тоттенхэма» отметился 54 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Англичанин является капитаном своей национальной команды.

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