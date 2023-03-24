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Италия — Англия 1:2, матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 24 марта 2023 года

Сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией в матче отбора Евро-2024
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Сегодня, 24 марта, завершился матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимала Англию. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная «трёх львов» открыла счёт на 13-й минуте, когда после подачи углового полузащитник Деклан Райс низом пробил в сетку ворот.

Гол Райса

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Ближе к концу первого тайма, на 44-й минуте, английский форвард Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, что помогло стать ему лучшим бомбардиром в истории страны и побить рекорд Уэйна Руни.

Гол Кейна

На 56-й минуте хозяева смогли отыграться благодаря голу Матео Ретеги, ассистировал ему Лоренцо Пеллегрини.

Гол Ретеги

На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве после удаления Люка Шоу, получившего вторую жёлтую карточку.

Удаление Шоу

Встреча завершилась победой команды Гарета Саутгейта — 2:1.

В следующем туре отборочного цикла Англия сыграет с Украиной, а Италия с Мальтой. Обе встречи пройдут в воскресенье, 26 марта.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Англия
0:1 Райс – 13'   0:2 Кейн – 44'   1:2 Ретеги – 56'
Удаления: нет / Шоу – 80'
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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