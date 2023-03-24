Сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией в матче отбора Евро-2024

Сегодня, 24 марта, завершился матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимала Англию. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная «трёх львов» открыла счёт на 13-й минуте, когда после подачи углового полузащитник Деклан Райс низом пробил в сетку ворот.
Гол Райса
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko
Ближе к концу первого тайма, на 44-й минуте, английский форвард Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, что помогло стать ему лучшим бомбардиром в истории страны и побить рекорд Уэйна Руни.
Гол Кейна
На 56-й минуте хозяева смогли отыграться благодаря голу Матео Ретеги, ассистировал ему Лоренцо Пеллегрини.
Гол Ретеги
На 80-й минуте англичане остались в меньшинстве после удаления Люка Шоу, получившего вторую жёлтую карточку.
Удаление Шоу
Встреча завершилась победой команды Гарета Саутгейта — 2:1.
В следующем туре отборочного цикла Англия сыграет с Украиной, а Италия с Мальтой. Обе встречи пройдут в воскресенье, 26 марта.
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