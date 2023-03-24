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Криштиану Роналду поделился эмоциями от мирового рекорда по матчам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду гордится, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную.

«Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе.

Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную», – написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, сегодня, 24 марта, завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард Роналду оформил дубль в матче.

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн:

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