Тренер сборной Португалии Мартинес рассказал о задаче Роналду в национальной команде

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил роль нападающего Криштиану Роналду в победе национальной команды в матче с Лихтенштейном.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Я горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», – приводит слова Мартинеса Record со ссылкой на эфир RTP3.

Напомним, сегодня, 24 марта, завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард Роналду оформил дубль в матче.

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн:

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