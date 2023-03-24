Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Португалии Мартинес рассказал о задаче Роналду в национальной команде

Тренер сборной Португалии Мартинес рассказал о задаче Роналду в национальной команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил роль нападающего Криштиану Роналду в победе национальной команды в матче с Лихтенштейном.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Я горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», – приводит слова Мартинеса Record со ссылкой на эфир RTP3.

Напомним, сегодня, 24 марта, завершился матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия принимала сборную Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард Роналду оформил дубль в матче.

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
Роналду снова на вершине! Криштиану оформил дубль и вывел Португалию на первое место
Роналду снова на вершине! Криштиану оформил дубль и вывел Португалию на первое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023