Иранский журналист считает, что результат матча сборных Ирана и России был договорным

Иранский журналист Ахмед Али Замтаре выразил мнение, что сборные Ирана и России сыграли договорной матч. Тем не менее прямых доказательств у него нет.

«Не могу сказать, что матч принёс какую-то большую пользу. Лично я сторонник того, что играть нужно с сильными соперниками, которые превосходят тебя в классе. В идеале силы должны быть в процентном соотношении 40 на 60 в пользу соперника. Но я понимаю, что не всегда есть возможность договориться с Англией, Германией, Бразилией или Аргентиной.

Почему не вижу пользы в матче? Потому что матч был не то что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что счёт будет ничейный. Но я думал, что закончат со счётом 2:2. Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, без голов совсем не интересно. А 2:2 – в самый раз. Порадовать зрителей забитыми голами, почему нет?

Эта игра носила статус чето-то типа «договорняка»? У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично моё мнение – да, это был матч с заранее обговорённым ничейным результатом. Я же имею право говорить своё мнение?» – приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».