Федун — о матче с Ираном: счёт должен был быть разгромным. Россия выглядела очень бледно

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счёт мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

Зиньковский выделялся? В первом тайме да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы… «Привозили» и «привозили». На этом всё и закончилось», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, в ближайшем матче сборная России встретится с национальной командой Ирака. Игра пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.