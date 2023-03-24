Данил Круговой: атмосфера на игре с «Фенербахче» — кайф. Почти как в Лиге чемпионов

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался об атмосфере на матче с турецким «Фенербахче». По его словам, обстановка на стадионе была почти как в Лиге чемпионов. Также Круговой поблагодарил руководство за организацию такого товарищеского матча.

«Атмосфера на игре – кайф. Много болельщиков, хоть и не наших. Мне очень понравилось здесь играть. Я в Турции вроде бы ещё не играл. Так что первый опыт. Классный и необычный.

Можно сказать, что почти как в Лиге чемпионов. Если бы ещё сделали вывески под этот турнир – было бы похоже. Спасибо руководству, что нашли такой матч. Каждый футболист скучает по международным встречам», — сказал Данил Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.