Руни поздравил Кейна со званием лучшего бомбардира сборной Англии

Бывший футболист Уэйн Руни поздравил нападающего сборной Англии Гарри Кейна с тем, что он стал лучшим бомбардиром национальной команды.

«Поздравления Кейну с тем, что он стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всё время. Я знал, что это не займёт много времени, но всё произошло быстро. Великий человек, невероятный бомбардир и легенда сборной Англии. Поздравляю, Гарри!» — написал Руни в «Твиттере».

В матче 1-го тура квалификации к чемпионату Европы — 2024 Кейн забил свой 54-й мяч за сборную Англии в ворота национальной команды Италии. Таким образом, он обошёл в списке лучших бомбардиров Руни, на счету которого 53 гола. Англия победила Италию со счётом 2:1.

Видео: Италия — Англия. 0:2. Гарри Кейн

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