«Урал» не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Гончаренко на три матча

Екатеринбургский «Урал» не собирается подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС дисквалифицировать главного тренера команды Виктора Гончаренко на три матча чемпионата России.

«Подавать апелляцию не планируем», — приводит заявление пресс-службы «Урала» «РИА Новости Спорт».

Напомним, Гончаренко получил красную карточку в самой концовке матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Позднее КДК принял решение наказать белорусского специалиста дисквалификацией на три игры за нецензурные оскорбления в адрес судей. Гончаренко пропустит матчи «Урала» с санкт-петербургским «Зенитом», грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Сам специалист заявил, что был шокирован таким наказанием.