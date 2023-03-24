Гончаренко прокомментировал дисквалификацию на три матча в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о трёхматчевой дисквалификации за ненормативную лексику в адрес арбитра во встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Во-первых, я был очень сильно шокирован красной карточкой в целом. По сути, я так и не понял: за что. Второй момент: мы понимаем, если против тебя записали что-то в протоколе, то уже нет шансов. Ты не можешь ничего доказать: прав ты или нет. Тебе уже влепят какое-то количество игр. И третий момент: читать «за нецензурную брань»… Для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле так не было, но будем исходить из того, что жизнь не совсем справедлива. Поэтому надо принять эту ситуацию. К сожалению, так толком никто и не объяснил: почему получил красную карточку. Потому что даже из того, что записано, можно сделать вывод, что ничего не было», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.