Гришин: сборная России не должна существовать в таком режиме. Вызывают всех кому не лень

Бывший футболист Александр Гришин высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.
«Слова о том, что сборная России могла вчера выиграть, — бред. Иран играл лучше и был ближе к победе. Наверное, как и всех болельщиков, игра меня разочаровала: полное преимущество Ирана, нереализованные моменты. Сборная России не должна так играть и существовать в таком режиме. Сборная — это пик любого спортсмена, а у нас приглашают всех кому не лень. Это не проходной двор, а сборная России — там должны играть лучшие игроки. Я не понимаю, почему вызвали Соболева и Комличенко, когда Чалов и Тюкавин — лучшие нападающие чемпионата России.
Если сборная России так будет выступать, тогда вообще нет смысла проводить матчи. Видно невооружённым взглядом, что игроки не очень серьёзно относятся к играм», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 24 марта 2023
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