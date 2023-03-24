«Мы не затерялись на фоне участника чемпионата мира». Зиньковский — о матче Россия — Иран

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский подвёл итоги товарищеского матча с Ираном (1:1), отметив, что российская национальная команда не затерялась на фоне участника чемпионата мира.

«Думаю, что мы не затерялись на фоне участника чемпионата мира. Но не могу объективно оценить. Старались сыграть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Некоторые ребята, я тоже, впервые играли в сборной. Старались делать то, что говорил тренер.

Пенальти? Я прокинул мяч, но игрок наступил на ногу. Я даже не видел, что там, прокинул мяч, почувствовал, что по ноге сзади ударили.

Сложно ли было переключиться на требования Карпина после «Спартака»? В первом тайме тупил немного, но потом нормально всё. В матче сперва было тяжело, устал, но сейчас полегче.

Здесь немного по-другому дышится. Это не отмазка, но дышится по-другому. Газон очень хороший, у нас сейчас таких практически вообще нет. А так, приехали, вообще кайф», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».