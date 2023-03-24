Видео: турецкие фанаты освистывают кричалки болельщиков «Зенита»

В Сети появилось видео, на котором болельщики турецкого «Фенербахче» освистывают кричалки фанатов санкт-петербургского «Зенита» во время товарищеского матча между командами (2:2).
Отметим, что между болельщиками команд во время матча, который проходил вчера, 23 марта, в Стамбуле, вспыхнул конфликт. Турецкая полиция была вынуждена вывести фанатов «Зенита» со стадиона, а затем помочь им добраться до гостевого сектора.
«Зенит» после матча выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что организаторы матча по какой-то неназванной причине решили провести болельщиков российского клуба через трибуны с активными фанатами хозяев, из-за чего и возник конфликт, который был улажен.
Игра «Зенита» и «Фенербахче» носила благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях в Турции.
- 24 марта 2023
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