Кузнецов: не знаю, почему Карпину неважен результат сборной. Игроки выходят выигрывать

Главный тренер команды Медиалиги 2DROTS и бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.

«Товарищеские матчи с азиатскими сборными нужны, – с кем ещё играть? Конечно, нужно выбирать соперников посильнее. Иран – участник последнего чемпионата мира, поэтому соперник подобран правильно. Также за время отстранения очень важно проверить как можно больше футболистов, которые будут играть в сборной в будущем.

Я не знаю, почему Карпин сказал, что ему неважен результат. Результат всегда важен. Футболисты выходят не просто играть и наигрывать комбинации, они выходят выигрывать. Нет ни одного игрока, который не хотел бы побеждать в каждой игре», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.