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Гол Кухты с паса Крала помог Чехии обыграть Польшу в матче квалификации Евро-2024

Гол Кухты с паса Крала помог Чехии обыграть Польшу в матче квалификации Евро-2024
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В ночь с 24 на 25 марта на стадионе «Фортуна Арена» в Праге состоялся матч 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Играли местная сборная Чехии и сборная Польши. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте: с передачи Владимира Цоуфала отличился Ладислав Крейчи.

Гол Крейчи. Видеоролик:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

На третьей минуте чехи увеличили преимущество: с передачи Давида Юрасека точный удар нанёс Томаш Чванчара.

Гол Чванчары. Видеоролик:

Третий мяч в матче забил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, отличившийся с передачи экс-полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Гол Кухты. Видеоролик:

В концовке матча Польша отыграла один мяч благодаря Дамиану Шиманьскому.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа E. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Крейчи – 1'   2:0 Чванчара – 3'   3:0 Кухта – 64'   3:1 Шиманьски – 87'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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