Гол Кухты с паса Крала помог Чехии обыграть Польшу в матче квалификации Евро-2024
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В ночь с 24 на 25 марта на стадионе «Фортуна Арена» в Праге состоялся матч 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Играли местная сборная Чехии и сборная Польши. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте: с передачи Владимира Цоуфала отличился Ладислав Крейчи.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На третьей минуте чехи увеличили преимущество: с передачи Давида Юрасека точный удар нанёс Томаш Чванчара.
Третий мяч в матче забил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, отличившийся с передачи экс-полузащитника «Спартака» Алекса Крала.
В концовке матча Польша отыграла один мяч благодаря Дамиану Шиманьскому.
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