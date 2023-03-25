Доменико Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии в своём дебютном матче

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвёл итоги матча отборочного турнира Евро-2024 со Швецией (3:0).

«Действительно отличный результат. Я чувствовал хорошее настроение не только на поле, но и на скамейке запасных. Дух единения. Это командная победа. Я счастлив, что Де Брюйне победил в своем первом матче в качестве капитана. И, конечно, Лукаку забил три гола. Это потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/21.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.

Хет-трик Лукаку принес сборной Бельгии победу над Швецией: