Доменико Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии в своём дебютном матче
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвёл итоги матча отборочного турнира Евро-2024 со Швецией (3:0).
«Действительно отличный результат. Я чувствовал хорошее настроение не только на поле, но и на скамейке запасных. Дух единения. Это командная победа. Я счастлив, что Де Брюйне победил в своем первом матче в качестве капитана. И, конечно, Лукаку забил три гола. Это потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.
Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/21.
37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.
Хет-трик Лукаку принес сборной Бельгии победу над Швецией:
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