Яровинский рассказал про случай с Кварацхелией, о котором будет помнить десятки лет

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал об экс-полузащитнике казанского клуба Хвиче Кварацхелии, который с этого сезона выступает за «Наполи».

«Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее. Когда сожгли автомобиль семьи, Хвича пришёл и честно об этом рассказал.

Случай с Хвичей, который вспомню спустя десятки лет? Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребёнок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».

22-летний грузинский футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за «Наполи», забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: