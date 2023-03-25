Борис Раппопорт: у сборной России нет ни игры, ничего

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Сборная в матче с Ираном выглядела очень плохо. Нет ни игры, ничего. Сложно что-то даже говорить о вчерашней игре. Иран гонял нас два тайма, нанес около 20 ударов по воротам, и чудо, что они не забили свои моменты. Не знаю, что Карпину понравилось в начале игры, до гола, но, на мой взгляд, и там ничего не было. Другой вопрос, конечно, что сложно этому составу сразу показывать какую-то игру. Все-таки там много игроков, которые вместе никогда не играли.

Конечно, это, мягко говоря, не сильнейший состав. Там нет Головина, Миранчука, целой группы игроков, которые могли бы усилить команду. Но Карпину, видимо, важнее понять возможности других кандидатов.

Иран? Это совершенно другого уровня команда. У них была атака, подходы, организация игры. Им не хватало только результативного удара. Это сложившаяся и очень интересная команда. И сейчас они явно сильнее сборной России", — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».