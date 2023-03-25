Роман Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о будущем Александра Головина.

«Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды. Какой следующий шаг? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

«Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за € 30 млн. Полузащитник продолжает выступать за монегасков и продлил контракт с ними до 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитником Александром Головиным до его перехода в «Монако» интересовались клубы английской Премьер-лиги. Функционер заявил, что свои предложения армейцам высылали лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».