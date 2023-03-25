Алексей Попов: Гогниев несдержан, но он умный и грамотный специалист

Бывший защитник «Амкара» и сборной Казахстана Алексей Попов поделился своим мнением насчёт аудиозаписи, где нынешний тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев эмоционально и аггресивно общался с членами клуба.

«Лично знаком со Спартаком Гогниевым, у нас приятельские отношения — я какое-то время работал с «Аланией». У нас есть такое качество, как несдержанность, но это не значит что он необразованный и неумный человек. То, что ему нужно себя сдерживать — это да, возможно, нам всем нужно это делать. Но он однозначно умный и грамотный специалист.

Доводилось ли мне испытывать крик Гогниева? Нет. Видимо, когда я там работал, была не та стадия сезона, чтобы между нами пробежала гроза или вспышка, чтобы переходить на повышенные тона. К тому же мы были коллегами. Не было причин повышать голос. Все жители Кавказа очень гордые и когда к их мнению не прислушиваются, происходит то, что происходит. Возьмите любого — Рахимова, Черчесова. Они не любят, когда им перечат и также себя ведут.

Кричал ли на футболистов Гогниев в «Алании»? При мне такого не было, но я там пробыл недолго.

Как я оцениваю появившуюся аудиозапись? Это не красит любого человека. Нужно понимать, что это ошибка. Такого нельзя допускать, все понимают, что рабочие моменты нужно решать спокойно. Но не все способны так действовать. Это будет очередным уроком для Спартака, все люди учатся на своих ошибках. Кричали ли так на меня во время игровой карьеры? Не все могут себе это позволить, не все такие смелые», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

На фоне скандала разные источники сообщают, что «Химки» рассматривают вариант отставки Гогниева. Главным претендентом на пост называют Рашида Рахимова.