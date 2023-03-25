Лучано Спаллетти: президент «Наполи» сомневался в подписании Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис сомневался в трансферах вингера Хвичи Кварацхелии и защитника Ким Мин Джэ.
«Де Лаурентис сомневался в их подписании. Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих, потому что я работал в России раньше, я звонил туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре. Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», — приводит слова Спаллетти TMW Radio.
В нынешнем сезоне Хвича показал следующую результативность: 12 голов и 12 голевых передач в матчах Серии А, а также два гола и четыре передачи в матчах Лиги чемпионов.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
- 25 марта 2023
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42
-
04:39
-
04:23
-
04:17
-
03:31
-
03:21
-
02:58
-
02:50
-
02:49
-
02:48
-
02:18
-
02:07
-
01:58
-
01:49
-
01:47
-
01:24
-
00:55
-
00:49
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:38
-
00:23
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40