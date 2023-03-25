Лучано Спаллетти: президент «Наполи» сомневался в подписании Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис сомневался в трансферах вингера Хвичи Кварацхелии и защитника Ким Мин Джэ.

«Де Лаурентис сомневался в их подписании. Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих, потому что я работал в России раньше, я звонил туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре. Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», — приводит слова Спаллетти TMW Radio.

В нынешнем сезоне Хвича показал следующую результативность: 12 голов и 12 голевых передач в матчах Серии А, а также два гола и четыре передачи в матчах Лиги чемпионов.

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