«Откачали с третьей попытки». Яровинский — о клинической смерти защитника Данченко

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал об инциденте с защитником Олегом Данченко, который пережил клиническую смерть. Функционер сообщил, что футболиста удалось откачать с помощью дефибриллятора только с третьей попытки.

«Что случилось с Данченко на сборах в Турции? Случилась клиническая смерть. Мне рассказывали ребята из медицинского штаба «Рубина». Наш доктор Бутовский требовал, чтобы на каждой тренировке был дефибриллятор. Что в академии, что в основном составе. Везде-везде! Говорил: «Он понадобится раз в жизни. Но этот случай того стоит».

Вот так и с Данченко. Была тренировка луганской «Зари». На соседнем поле — австрийцы. У которых по правилам всегда с собой дефибриллятор. Так Олега и откачали. С третьей попытки», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экпресс».

Данченко покинул «Рубин» в 2021 году. Защитник выступает за луганскую «Зарю». Инцидент произошёл во время зимних сборов в этом году.