Осимхен: мечта фанатов «Наполи» становится реальностью. Сделаю всё, чтобы дать им это

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признался в любви к болельщикам неаполитанцев и пообещал сделать всё возможное, чтобы выиграть чемпионство для города и фанатов.

«Неаполь похож на отдельную страну, когда ты, как игрок, приезжаешь туда, испытываешь совершенно другие чувства. Я понял причины, почему футболисты переходят в «Наполи» и проводят здесь много лет. Потому что любовь местных болельщиков действительно огромна, они очень лютя футбол.

Они очень любят свой клуб, ты приезжаешь в город и видишь, как они боготворят Марадону. Для меня это невероятно, я никогда раньше не видел такого… Когда ты много делаешь для них, делаешь их счастливыми, они заботятся о вас, даря поддержку и любовь, в которых вы нуждаетесь.

Ты пропускаешь гол или получаешь травму, но когда ты встаёшь, они повторяют твоё имя, но я не воспринимаю это как должное. Я ценю любовь, которую они проявили ко мне. Единственный способ, которым я могу отплатить им — сделать их счастливыми своей игрой. Мечта, которую они имели в течение многих лет, становится реальностью. И я сделаю всё возможное, чтобы дать им то, что они хотят», — сказал Осимхен в интервью YouTube-каналу Elegbete TV.

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