Осимхен: мечта фанатов «Наполи» становится реальностью. Сделаю всё, чтобы дать им это

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признался в любви к болельщикам неаполитанцев и пообещал сделать всё возможное, чтобы выиграть чемпионство для города и фанатов.
«Неаполь похож на отдельную страну, когда ты, как игрок, приезжаешь туда, испытываешь совершенно другие чувства. Я понял причины, почему футболисты переходят в «Наполи» и проводят здесь много лет. Потому что любовь местных болельщиков действительно огромна, они очень лютя футбол.
Они очень любят свой клуб, ты приезжаешь в город и видишь, как они боготворят Марадону. Для меня это невероятно, я никогда раньше не видел такого… Когда ты много делаешь для них, делаешь их счастливыми, они заботятся о вас, даря поддержку и любовь, в которых вы нуждаетесь.
Ты пропускаешь гол или получаешь травму, но когда ты встаёшь, они повторяют твоё имя, но я не воспринимаю это как должное. Я ценю любовь, которую они проявили ко мне. Единственный способ, которым я могу отплатить им — сделать их счастливыми своей игрой. Мечта, которую они имели в течение многих лет, становится реальностью. И я сделаю всё возможное, чтобы дать им то, что они хотят», — сказал Осимхен в интервью YouTube-каналу Elegbete TV.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена
- 25 марта 2023
-
11:15
-
11:09
-
11:08
-
11:06
-
10:58
-
10:55
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:08
-
08:46
-
08:25
-
08:05
-
07:21
-
07:00
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42