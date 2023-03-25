Зинченко рассказал, о чём говорил с Мудриком после его перехода в «Челси»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, о чём говорил со своим соотечественником Михаилом Мудриком, который в зимнее трансферное окно принял решение перейти из донецкого «Шахтёра» в «Челси», а не стать игроком «канониров».

«Что я сказал Мудрику? «Это всё в прошлом, уже неважно, что хотел ты или что хотели другие. Теперь ты игрок «Челси», ты подписал долгосрочный контракт, и у тебя есть только один вариант и один путь: прямо и вперёд».

К сожалению, он не стал игроком «Арсенала», как я хотел! Но такова жизнь», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

«Челси» купил 22-летнего Мудрика у «Шахтёра» за € 100 млн, учитывая различные бонусы. Долгое время до этого главным претендентом на футболиста считался «Арсенал».

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