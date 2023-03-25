Защитник «Пари НН» Масоэро — о детстве: заняться было нечем, целый день гоняли в футбол

Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о своём детстве в Аргентине и о своей семье.

«Что помню о своём районе? Тысячи полторы населения, все друг друга знают. Атмосфера особенная: выйдешь на улицу, а все играют в карты.

А так, заняться можно мало чем. Мы с друзьями целый день гоняли в футбол. Время от времени ездили на каникулы с родителями, и то не каждый год. Родителям приходилось работать целыми днями — на меня времени почти не оставалось. Отец держал магазин, мама была школьной учительницей в старших классах. Когда я до них дорос, переехал с окраин в центр Мендосы, так что меня мама не учила.

Вообще, семья для меня всё, я на связи с ней каждый день. Обычно чередую: в один день поговорю с отцом (минут 15–полчаса), в другой с мамой (до двух часов), в третий с братом (укладываемся в пять минут). Но вот сегодня, в выходной, созванивался со всеми!» — приводит слова Масоэро Sport24.