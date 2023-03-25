Билялетдинов: болельщики простят сборную России, если она разгромит Ирак

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что болельщики простят последние неудачи национальной команде, если игроки разгромят Ирак в ближайшем матче.

«Сборная России сейчас идёт на неприятной серии из ничьих. Команда практически не забивает, поэтому болельщики недовольны. В игре против Ирака должно наконец-то прорывать. Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи.

Хотя, конечно, качество игры оставляет желать лучшего. Но мы не знаем, что именно тренерский штаб хотел извлечь из этих игр. Может, тренеры сборной вообще по-другому видят ситуацию изнутри. Но одно понятно точно: по победам все истосковались. Матч против Ирака — отличный вариант, чтобы игроки наконец-то раскрепостились», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч России и Ирака состоится завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.