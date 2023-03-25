Магуайр — о ЧЕ-2024: если не выиграем, для меня это будет провал

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр после гостевой победы над Италией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года порассуждал о перспективах команды.
«Какого результата жду от выступления на чемпионате Европы? Думаю, что в моём возрасте, а мне сейчас 30 лет, если мы не выиграем турнир, для меня это будет провал. Но сначала мы должны пройти квалификацию. У нас сложная группа, но мы приехали сюда и получили потрясающий результат.
Это только моё мнение. Я был на трёх крупных турнирах и был близок к успеху. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошие игроки, чтобы выиграть турнир. Мы ехали в Катар, желая победить, и как команда мы разочарованы. Наше выступление было хорошим, мы пропускали меньше всех, мы были одной из лучших команд по забитым мячам, несмотря на то, что вылетели в четвертьфинале.
Исход крупных турниров решается мельчайшими деталями. Мы очень хорошо играли на чемпионате мира, и в конечном итоге нас выбила сильная сборная Франции. За эти годы они доказали, что им удаётся выполнять свою работу лучше, чем нам. Так что это то, над чем мы работаем. У нас так много талантов и так много молодых игроков», — приводит слова Магуайра 90min.
- 25 марта 2023
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