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«Пари НН» запросил у РФС полный текст решения по присуждению технического поражения

«Пари НН» запросил у РФС полный текст решения по присуждению технического поражения
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«Пари Нижний Новгород» направил запрос в РФС с целью получения полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) по присуждению нижегородцам технического поражения в матче 20-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

«Нижний Новгород» запросил полный текст решения КДК, он будет отправлен клубу в течение 14 дней с момента подачи обращения», — приводит заявление РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Пари НН» и «Торпедо» завершился вничью 1:1. Однако на поле в составе нижегородцев вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Московский клуб подал протест на результат матча, который был удовлетворён КДК РФС. «Пари НН» было присуждено техническое поражение 0:3.

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