Гаджиев: забыть про сборную — совсем неправильная мысль. Футбол в России жив и будет жить

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отношении к сборной России в условиях отстранения.

«Забыть про сборную, пока не наступит определённость, — это совсем неправильная мысль. Об этом могут говорить только наши враги. Этого категорически нельзя делать — сборная России должна существовать. Кто-то предлагал вообще закрыть чемпионат России, якобы из-за больших затрат. Даже во время войны играли в блокадных городах. В этой ситуации, наоборот, надо активнее договариваться о матчах. Футбол в нашей стране жив и будет жить.

Безразличные послематчевые комментарии Карпина? Валерий Георгиевич был раздосадован, что вели в счёте походу игры и пропустили тоже с пенальти. Можно было обойтись без этого нарушения в штрафной. Во время матча не было заметно, что у Карпина безразличное состояние», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.