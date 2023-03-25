Яровинский: подпишусь на Чепчугова в соцсетях, только если наступит апокалипсис

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением об экс-голкипере армейцев Сергее Чепчугове, рассказав забавную историю с его участием. Функционер также заявил, что не подпишется на вратаря в социальных сетях.
«Подписан ли я на Чепчугова? Нет. Мне говорили, что он публикует всякую дичь. Но я не поклонник его соцсетей. Подписался бы на них только в том случае, если бы наступил апокалипсис и Чепа оставался единственным, кто выкладывал какие-то посты.
Чудил ли он в ЦСКА? Да не особо. К тому, что все вратари со странностями, я уже привык. Пожалуй, лишь один эпизод отложился в памяти. Как-то Чепа насандалился, барагозил на базе. Я вызвал его в офис, чтобы оштрафовать. А он почему-то решил, что будем обсуждать продление контракта, ещё и с повышением зарплаты.
Говорю: «Ты заблуждаешься. Позвал тебя не для того, чтобы денег дать. Наоборот — забрать. За нарушение дисциплины». Чепа вздохнул: «А-а, штраф. Ну ладно...» Весь разговор», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».
- 25 марта 2023
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