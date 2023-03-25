Яровинский: в «Рубине» Слуцкому на юбилей подарили аутентичную футболу Марадоны в рамочке

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что в клубе подарили экс-главному тренеру Леониду Слуцкому на 50-летний юбилей. Функционер заявил, что сотрудники клуба вместе с агентом специалиста смогли приобрести аутентичную игровую футболку легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны.
«Что подарили Слуцкому на юбилей? Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским, врачом «Рубина», купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную». Красиво упаковали, сделали рамочку.
Ещё сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно, но кое-что из знаковых мест подснять удалось. Здесь Марадона жил, там обедал… Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино, а потом вынесли майку», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».
- 25 марта 2023
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