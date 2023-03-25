Тухель — о контракте с «Баварией»: лучше, чем 18 месяцев в «Челси»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал продолжительность контракта, подписанного с немецким клубом накануне, 24 марта. Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.
«Это лучше, чем 18 месяцев в «Челси». Я очень доволен продолжительностью контракта, в конце концов, всё зависит от того, как всё пойдет и захотят ли руководители клуба продлить со мной соглашение. В этой должности уровень игры является ключевым моментом, и я надеюсь оправдать ожидания. Продолжительность контракта кажется мне идеальной, и я сделаю всё, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — приводит слова Тухеля AS.
Томас Тухель заменил на этой должности Юлиана Нагельсмана, который был уволен за неудовлетворительные результаты в последних матчах Бундеслиги.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:
- 25 марта 2023
-
17:31
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:34
-
16:27
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:29