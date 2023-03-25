Тухель — о контракте с «Баварией»: лучше, чем 18 месяцев в «Челси»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал продолжительность контракта, подписанного с немецким клубом накануне, 24 марта. Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.

«Это лучше, чем 18 месяцев в «Челси». Я очень доволен продолжительностью контракта, в конце концов, всё зависит от того, как всё пойдет и захотят ли руководители клуба продлить со мной соглашение. В этой должности уровень игры является ключевым моментом, и я надеюсь оправдать ожидания. Продолжительность контракта кажется мне идеальной, и я сделаю всё, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — приводит слова Тухеля AS.

Томас Тухель заменил на этой должности Юлиана Нагельсмана, который был уволен за неудовлетворительные результаты в последних матчах Бундеслиги.

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