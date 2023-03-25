Капелло: Анчелотти — лучший из всех тренеров

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о наставнике «сливочных» Карло Анчелотти, а также о своём возвращении в стан «россонери» в 1997 году.
«Анчелотти — лучший из всех тренеров. Когда ты выигрываешь в Испании, в Италии, в Англии, во Франции… это потому, что ты знаешь, как это делать. Числа есть числа. «Реал», в котором он сейчас работает, непростая команда. Когда ты разговариваешь с игроками, они сразу понимают, знаешь ли ты, как побеждать, или нет. Но его главное качество — понимать момент. В прошлом году после победы в Ла Лиге ходили разговоры о том, почему он отстал и перешёл на игру на контратаках. Но такова тактика.
Когда ты подписываешь контракт с «Реалом», нужно понимать простую истину — если ты не выигрываешь, тебя увольняют. Но я ушёл из-за Берлускони. После того как я впервые оказался в «Реале», он позвонил мне и сказал: «Фабио, пожалуйста, тебе нужно вернуться в «Милан». Я поговорил с руководством «Реала» и сказал, что мне придётся уйти. Я вернулся, а через год меня выгнали из «Милана», — приводит слова Капелло Marca.
Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»
- 25 марта 2023
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