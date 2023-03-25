Даниэл Карвальо обратился к болельщикам ЦСКА

Бывший бразильский футболист Даниэл Карвальо, сыгравший за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS (1:2), обратился к болельщикам московской команды.
«Хотел бы пожелать болельщикам ЦСКА, чтобы они верили и продолжали поддерживать клуб. Знаю, что уже долгое время не было титулов. Но, уверен, с вашей поддержкой ЦСКА вернётся на победный путь. Пожалуйста, не теряйте веру. Впереди ещё будут замечательные победы», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В 140 матчах за команду полузащитник забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл семь трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). В 2005 году Карвальо признали футболистом года в России. Игровую карьеру Даниэл завершил в феврале 2018 года.
- 25 марта 2023
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