Армения — Турция: Сперцян и Тикнизян в стартовом составе хозяев на матч квалификации Евро

Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Армения: Бегларян, Арутюнян, Ароян (к), Восканян, Оганесян, Зелараян, Сперцян, Иву, Тикнизян, Барсегян, Бриаско.

Турция: Гюнок, Демирал, Сёюнджю, Булут, Кабак, Кёкчю, Чалханоглу (к), Кадыоглу, Тосун, Унал, Ундер.

В одной группе с Арменией и Турцией также выступят Латвия, Хорватия и Уэльс. Две последние команды сегодня в 22:45 мск начнут очный матч на арене «Полюд» в Сплите.