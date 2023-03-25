Армения — Турция: Сперцян и Тикнизян в стартовом составе хозяев на матч квалификации Евро
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Сегодня, 25 марта, на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» состоится матч 1-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе D — сборные Армении и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Армения: Бегларян, Арутюнян, Ароян (к), Восканян, Оганесян, Зелараян, Сперцян, Иву, Тикнизян, Барсегян, Бриаско.
Турция: Гюнок, Демирал, Сёюнджю, Булут, Кабак, Кёкчю, Чалханоглу (к), Кадыоглу, Тосун, Унал, Ундер.
В одной группе с Арменией и Турцией также выступят Латвия, Хорватия и Уэльс. Две последние команды сегодня в 22:45 мск начнут очный матч на арене «Полюд» в Сплите.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Армения
1-й тайм
1 : 0
Турция
1:0 Кабак – 10'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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