Армения — Турция. Сперцян и Тикнизян останутся в тени

25 марта состоится матч 1-го тура группы D в рамках отборочного турнира на Евро-2024 Армения – Турция. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех армянской сборной оценивается в 7.80. На ничью дают коэффициент 4.44.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Армения — Турция 25 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Армения – Турция не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.26.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Армения — Турция (25.03.2023)

Сборная Армении очень слабо выступила в отборе на чемпионат мира, а потом провалилась в Лиге наций. После таких результатов с Хоакином Капарросом решили попрощаться, а выбор нового тренера многих удивил. Им стал Александр Петраков, чья сборная Украины играла с армянами в одной группе Лиги наций.

Очень интересно, чем же Петраков смог так понравиться армянской федерации футбола. На прошлом месте работы он поставленных задач не выполнил, и большого опыта работы в главной сборной страны у него нет. Больше 10 лет Петраков работал с молодёжными командами, может, ставка именно на развитие талантов?

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Сборная Турции – один из претендентов на выход из группы и фаворит предстоящего матча. На чемпионат мира турок не пустила сборная Португалии. После этого они выиграли свою группу в Лиге наций и неплохо смотрелись в товарищеских матчах, обыграв чехов и шотландцев со счётом 2:1.

Пропускать второй крупный международный турнир подряд турки не намерены. Для этого им нужно не стать третьими в компании с Хорватией и Уэльсом. В очных встречах с обеими сборными турки могут побороться за очки, но для решения задачи важно не ошибаться и взять максимум в матчах с аутсайдерами.

Шансов на победу в этом матче у Армении крайне мало. Ей не на что рассчитывать, кроме фактора домашнего поля и индивидуального мастерства некоторых исполнителей. Оборона у турок не самая надёжная, и этим можно воспользоваться. Сборная Армении сама в последних 10 матчах пропустила 30 голов, даже тут расклад не в её пользу.

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Петраков очень хотел вернуть в сборную Мхитаряна, но тот ответил отказом. Зато получилось склонить на свою сторону Наира Тикнизяна, который сейчас выступает за «Локомотив» и ранее играл за молодёжную сборную России. Плюс есть Сперцян, играющий за «Краснодар».

На всё это Турции есть чем ответить. Состав у неё довольно мощный даже по европейским меркам. К тому же турки почти избавились от ветеранов, многие из которых попадали в сборную больше за старые заслуги. В Турции подросло толковое поколение, плюс есть много хороших игроков в самом расцвете сил.

Одного такого хочется выделить для ставки. В последних матчах сборной на позиции центрфорварда чаще играл опытный Сердар Дурсун, но сейчас он не имеет стабильной практики в клубе, и его даже не вызвали в сборную. Зато у турок есть Энес Унал, который уже второй сезон подряд шумит в испанской Примере.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Армения — Турция 25 марта 2023 года

В прошлом сезоне Унал забил 16 голов, сейчас у него уже 13. В последних четырёх матчах за «Хетафе» он забил шесть мячей и в расположение прибыл в отличной форме. Штефан Кунц не особо доверял Уналу, но сейчас игнорировать его не получится. Энес должен получить свой шанс, а соперник у сборной Турции такой, которому забить не очень сложно.

Ставка: гол забьёт Энес Унал за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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