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Гладилин: не нужно забывать о сборной России. Товарищеские матчи полезны молодым ребятам

Гладилин: не нужно забывать о сборной России. Товарищеские матчи полезны молодым ребятам
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о сборной России.

«Не нужно забывать о сборной России. Надо продолжать проводить товарищеские матчи — они очень полезны и организованы прежде всего для роста футболистов. Молодые ребята, которые выходили на поле, были приглашены Карпиным, так как проявили себя в чемпионате — они считаются ведущими футболистами нашей страны.

Ребята сыграли с командой самого высокого уровня в азиатском футболе, которая даже участвовала в чемпионате мира. Игроки сейчас должны учесть свои ошибки — для них это очень полезный опыт», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Завтра, 26 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с Ираком.

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