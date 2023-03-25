Гладилин: не нужно забывать о сборной России. Товарищеские матчи полезны молодым ребятам

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о сборной России.

«Не нужно забывать о сборной России. Надо продолжать проводить товарищеские матчи — они очень полезны и организованы прежде всего для роста футболистов. Молодые ребята, которые выходили на поле, были приглашены Карпиным, так как проявили себя в чемпионате — они считаются ведущими футболистами нашей страны.

Ребята сыграли с командой самого высокого уровня в азиатском футболе, которая даже участвовала в чемпионате мира. Игроки сейчас должны учесть свои ошибки — для них это очень полезный опыт», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Завтра, 26 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с Ираком.